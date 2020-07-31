В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Как минимум два человека погибли в аварии на железной дороге в Португалии, почти 40 получили травмы, передает в пятницу телерадиокомпания RTP.
Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем, осуществлявшим техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.
По данным RTP, семь человек получили тяжелые травмы, еще у 30 человек травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Руководители МИД Туркменистана и Азербайджана обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в условиях пандемии COVID-19
ВС Азербайджана пресекли провокацию армянской армии в Нахчыване
Правительство Азербайджана прогнозирует спад ВВП в 2020 году на 5%
Госдолг Азербайджана на 1 июля составляет 24,5% ВВП, в I полугодии сократился на 1,1%
Цены на нефть растут и могут завершить неделю в плюсе, Brent - $43,21 за баррель
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Последние санкции Вашингтона против Тегерана связаны с демонстрацией Ираном новых технологий нанесения ракетных ударов - российский эксперт
Еврокомиссия предварительно договорилась с производителем о покупке будущей вакцины против COVID-19
Путин подписал закон о введении электронной визы для посещения РФ на срок до 16 суток
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб