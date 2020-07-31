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Происшествия 31.07.2020 22:00

В Португалии высокоскоростной поезд столкнулся с автомобилем, есть жертвы

Как минимум два человека погибли в аварии на железной дороге в Португалии, почти 40 получили травмы, передает в пятницу телерадиокомпания RTP.

Высокоскоростной поезд Alfa Pendular, который соединяет между собой крупнейшие города страны, столкнулся с автомобилем, осуществлявшим техническое обслуживание железнодорожных путей. Авария произошла неподалеку от города Коимбра.

По данным RTP, семь человек получили тяжелые травмы, еще у 30 человек травмы легкого характера. Всего в поезде находилось 280 пассажиров.

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Тэги: ПОРТУГАЛИЯ, ЖЕЛДОРОГА, АВАРИЯ, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]