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Регион 31.07.2020 22:44

В Тегеране считают, что инцидент на ядерном объекте в Натанзе не был вызван атакой с воздуха

Произошедший 2 июля инцидент на ядерном объекте в Натанзе в центральной части Ирана точно не был вызван атакой с воздуха - с помощью дрона или ракеты, заявил в пятницу председатель комиссии иранского парламента по национальной безопасности и внешней политике Моджтаба Зульнур.

"По нашему мнению, очевидно, что речь не идет об атаке дроном, ракетой, бомбой или реактивной артиллерийской установкой", - приводят ближневосточные СМИ слова Зульнура.

"Есть следы взрыва элементов внутри здания, но поскольку расследование продолжается, я не буду раскрывать детали", - добавил парламентарий.

С конца июня в Иране произошла уже серия взрывов и пожаров на разных объектах, в том числе военных и промышленных. В частности, в начале июля сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, который газета The New York Times приписала диверсии со стороны Израиля.

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Тэги: ИРАН, НАТАНЗ, ВЗРЫВ, ПРИЧИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]