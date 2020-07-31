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Макроэкономика 31.07.2020 21:34

Госдолг Азербайджана на 1 июля составляет 24,5% ВВП, в I полугодии сократился на 1,1%

Госдолг Азербайджана на 1 июля 2020 года составляет $9 млрд 813,3 млн (16 млрд 682,6 млн манатов) или 24,5% ВВП, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве финансов.

Госдолг Азербайджана на 1 января 2020 года оценивался в 16 млрд 870,3 млн манатов или 20,7% ВВП. Таким образом, в первом полугодии 2020 года госдолг снизился на 1,1%.

Согласно данным Минфина, в структуре госдолга $8 млрд 960,3 млн (15 млрд 232,5 млн манатов) или 22,4% ВВП приходится на внешний долг, 1 млрд 450,1 млн манатов или 2,1% ВВП - на внутренний долг. При этом в январе-июне 2020 года внешний долг сократился на 1,5%, тогда как внутренний долг увеличился на 2,4%.

Согласно оценкам правительства, в 2025 году объем госдолга должен сократиться до $7,7 млрд или 14,1% ВВП.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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