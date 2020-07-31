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Макроэкономика 31.07.2020 21:36

Правительство Азербайджана прогнозирует спад ВВП в 2020 году на 5%

Правительство Азербайджана обновило прогнозы по ВВП страны на 2020 год с учетом последствий пандемии коронавируса, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в правительстве.

Согласно обновленным прогнозам, экономику Азербайджана в 2020 году ждет спад на 5%.

"В мае министерство экономики Азербайджана прогнозировало спад ВВП по итогам 2020 года на 3,8%. В июле прогноз был обновлен и в настоящее время спад экономики на конец года прогнозируется в размере около 5%", - отметили в правительстве.

Правительство Азербайджана на 2020 год до пандемии прогнозировало рост ВВП на уровне 3%.

При этом по оценкам всех международных финансовых институтов в 2020 году экономику Азербайджана ожидает спад. В частности, Всемирный банк прогнозирует спад на уровне 2,6% (рост в 2021г на 2,2%), Международный валютный фонд - спад на 2,2% (рост в 2021г на 0,7%), Азиатский банк развития - 0,1% (рост в 2021г на 1,2%), Европейский банк реконструкции и развития - 3% (в 2021г - рост на 3%).

В 2019 году рост ВВП Азербайджана составил 2,2%.

А. Мамедов

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Тэги: ВВП, ПРОГНОЗ, ИЗМЕНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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