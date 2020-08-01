Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Регион 01.08.2020 09:16

Последние санкции Вашингтона против Тегерана связаны с демонстрацией Ираном новых технологий нанесения ракетных ударов - российский эксперт

Новые санкции США в отношении Ирана отражают крайнюю озабоченность действующей американской администрации в связи с отработкой на недавних иранских военных учениях ракетных атак объектов противника по новым технологиям, считает генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

"29 июля Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе, где были продемонстрированы серьезные достижения в военной области, особенно по новым возможностям нанесения ракетных ударов. Эти учения очень сильно впечатлили американцев. Уровень обеспокоенности был такой, что санкции США были приняты в срочном порядке", - сказал Сафаров "Интерфаксу".

По словам эксперта, угрозу своей безопасности в регионе США видят в том, что старты иранских ракет по новой технологии крайне сложно обнаружить даже посредством самых современных средств космической разведки.

"Иранские военные называют это ракетными запусками "капсульного" характера. Особенность технологии в том, что ракета помещается в капсулу, которая, в свою очередь, размещается глубоко под землей в максимально удобном месте для нанесения удара по военному объекту противника. Если американские спутники могут без особых проблем засечь обычный старт ракет, то момент пуска по новой технологии заметить крайне сложно", - сказал собеседник агентства.

Сам факт обладания данной технологией уже делает американские военные базы и другие объекты военного назначения в регионе Персидского залива предельно уязвимыми, полагает Сафаров.

Другим неприятным фактом для Вашингтона стала демонстрация иранскими военными в ходе учений способность вести космическую разведку, сообщил Сафаров. "Определенной проблемой для США стала успешная демонстрация первого иранского военного спутника. Этот аппарат может давать "картинки" по американским военным объектам в регионе, а также видеть перемещения армейских подразделений США в пределах Персидского залива", - отмечает аналитик.

Информационное агентства "Тасним" ранее сообщало, что на проведенных в среду военных маневрах пуск ракет, "спрятанных глубоко под землей в закамуфлированном виде", прошел успешно. Кроме этого, на учениях, проходивших в провинции Хормозган и в акваториях Персидского залива и Ормузского пролива, Корпус стражей исламской революции (КСИР) применял и другие баллистические ракеты, ракеты классов "земля-земля", "земля-море" и "море-море".

Также был задействован целый спектр беспилотников и системы ПВО. В частности, на учениях беспилотники КСИР "наносили удары по макету вражеского авианосца".

По данным AP, пуски баллистических ракет Ираном заставили американских военных принять меры безопасности на военно-воздушной базе "Аль-Дафра" в ОАЭ и на авиабазе "Аль-Удейд" в Катаре. В частности, военнослужащих отправляли в укрытия.

Госдепартамент США затем объявил о расширении санкции в отношении Ирана, вводя ограничения на ввоз в страну 22 видов металлов и материалов, которые могут использоваться для ядерной, ракетной и военной программ исламской республики.

"Те, кто сознательно передает такие материалы Ирану, теперь подпадают под санкции в соответствии со статьей 1245 закона об иранской свободе и противодействии распространению", - говорилось в заявлении госсекретаря Майка Помпео, опубликованном на сайте Госдепартамента.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ИРАН, САНКЦИИ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Лавров опроверг утверждения Болтона о Путине и иранцах в Сирии Инциденты на иранских предприятиях могут быть диверсиями Рухани обвинил США в незаконных действиях в нефтеносных районах Сирии Иранские танкеры и компании, транспортирующие энергоресурсы, подпали под санкции США Трамп призвал Иран заключить "большое соглашение" как можно быстрее, до выборов в США Хакеры из Китая и Ирана пытались атаковать предвыборные штабы Трампа и Байдена - Google

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]