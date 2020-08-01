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ТЭК 01.08.2020 10:19

За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено 316 млрд кубометров газа - Синьхуа

За первую половину 2020 года по газопроводу Центральная Азия - Китай в Поднебесную транспортировано свыше 19 млрд кубометров природного газа, сообщает информационное агентство Синьхуа.

Всего по этому магистральному трубопроводу, находящемуся в эксплуатации с декабря 2009 года, прокачано 316 млрд кубометров природного газа.

Центрально-азиатский газопровод берет начало от границы Туркменистана, проходит через Узбекистан и Казахстан, далее соединяется с китайским газопроводом "Запад - Восток" в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района.

"Общая протяженность газопровода составляет 1833 км, он рассчитан на ежегодную перекачку газа в объеме 60 млрд кубометров", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Госконцерн "Туркменгаз" поставил в Китай 31,2 млрд кубометров газа, а в апреле 2020 года уровень поставок составлял 69 млн кубометров в сутки.

В июне объем туркменского природного газа, поставленного в КНР, составил около 2 млрд кубометров.

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Тэги: ТУРКМЕНИСТАН, КИТАЙ, ГАЗ, ПОСТАВКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]