За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено 316 млрд кубометров газа - Синьхуа

За первую половину 2020 года по газопроводу Центральная Азия - Китай в Поднебесную транспортировано свыше 19 млрд кубометров природного газа, сообщает информационное агентство Синьхуа.
Всего по этому магистральному трубопроводу, находящемуся в эксплуатации с декабря 2009 года, прокачано 316 млрд кубометров природного газа.
Центрально-азиатский газопровод берет начало от границы Туркменистана, проходит через Узбекистан и Казахстан, далее соединяется с китайским газопроводом "Запад - Восток" в Хоргосе Синьцзян-Уйгурского автономного района.
"Общая протяженность газопровода составляет 1833 км, он рассчитан на ежегодную перекачку газа в объеме 60 млрд кубометров", - отмечается в сообщении.
Как сообщалось ранее, в 2019 году Госконцерн "Туркменгаз" поставил в Китай 31,2 млрд кубометров газа, а в апреле 2020 года уровень поставок составлял 69 млн кубометров в сутки.
В июне объем туркменского природного газа, поставленного в КНР, составил около 2 млрд кубометров.
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