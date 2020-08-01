Число заражений COVID-19 в Центральной Азии превысило 158 тыс.

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в странах Центральной Азии за минувшие сутки увеличилось на 2 тыс. 572 и на утро суббота достигло 158 тыс. 379, сообщили профильные ведомства Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.
За сутки число излечившихся от коронавируса в регионе увеличилось на 3 тыс. 34 и достигло 107 тыс. 908 человек.
По имеющимся официальным данным, число жертв коронавируса в регионе увеличилось на 25 и достигло 2 тыс. 393 человек.
Число выявленных заражений коронавирусом в Казахстане за сутки увеличилось на 1 тыс. 289 и достигло 90 тыс. 367, сообщила в субботу межведомственная комиссия по нераспространению коронавирусной инфекции. По ее данным, за минувший день в стране были выявлены 708 активных заражений COVID-19 и еще 581 бессимптомное.
Накануне сообщалось о 1 тыс. 414 заражениях за день (787 активных, 627 бессимптомных).
Число излечившихся от коронавируса достигло 60 тыс. 825 человек (+1 тыс. 308 человека за сутки).
Новые данные о летальных исходах, связанных с COVID-19 в Казахстане, не поступали. 29 июля сообщалось, что число жертв коронавируса в стране достигло 793 человек.
Новые заражения выявлены в 17 городах и регионах страны. Лидируют по числу заражений Алматы - 11 тыс. 873 (+211 заражений за сутки), Нур-Султан - 11 тыс. 254 (+226), Атырауская область - 10 тыс. 287 (+45), а также Карагандинская область - 8 тыс. 623 (+110) и Восточно-Казахстанская область - 6 тыс. 373 (+111).
Глава Минздрава республики Алексей Цой на брифинге 17 июля сообщил, что с 1 августа Казахстан изменит ведение статистики заболеваемости коронавирусной инфекцией: случаи пневмонии с отрицательным ПЦР-тестом на COVID-19, но с клиническими проявлениями этой болезни, будут отнесены к коронавирусу.
16 июля вице-премьер Киргизии Аида Исмаилова сообщила, что для единого подхода к лечению коронавирусной инфекции Минздрав Киргизии издал приказ, согласно которому внебольничная пневмония относится к коду коронавируса и считается его проявлением.
Медики в Киргизии за минувшие сутки зарегистрировали 494 заражения коронавирусом, общее число случаев COVID-19 в стране достигло 36 тыс. 299, сообщила начальник управления общественного здравоохранения Минздрава страны Айнура Акматова на брифинге в субботу.
"На 1 августа по республике зарегистрировано 494 новых случая СOVID-19 и внебольничной пневмонии, всего 36 тыс. 299", - сказала она.
Накануне сообщалось о 662 новых больных коронавирусом в Киргизии за сутки.
По словам Акматовой, от коронавирусной инфекции в стране скончались еще 19 человек. Общее число жертв коронавируса, с учетом внебольничной пневмонии, достигло 1 тыс. 397 человек.
За сутки из стационаров выписаны 900 пациентов. Общее число выздоровевших достигло 26 тыс. 426 человек.
Медики в Узбекистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 746 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране увеличилось до 24 тыс. 304, сообщил в субботу Минздрав республики.
Накануне сообщалось о 686 новых больных коронавирусом за сутки.
По данным ведомства, от осложнений, вызванных COVID-19, в Узбекистане скончались еще шесть человек, число летальных исходов с начала пандемии достигло 143 человек. Число выздоровевших после коронавируса достигло 14 тыс. 464 человек (+784 человек за сутки).
На карантине находятся более 92 тыс. человек, у 594 больных состояние оценивается как тяжелое, у 197 - как крайне тяжелое.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.
Медики в Таджикистане за минувшие сутки выявили коронавирус у 43 человек, общее число случаев заражения COVID-19 в стране достигло 7 тыс. 409, сообщили "Интерфаксу" накануне вечером в пресс-центре министерства здравоохранения и социальной защиты населения республики.
За день до этого сообщалось о 46 заболевших за сутки.
Число излечившихся увеличилось на 42 и достигло 6 тыс. 193 человек.
О новых жертвах коронавируса в стране не сообщалось, по данным на 27 июля в стране от последствий болезни скончались 60 человек.
Минздрав Таджикистана подтвердил первые заражения коронавирусом в стране 30 апреля.
По официальным данным, подтвержденных случаев заражения коронавирусом нет в Туркменистане.
Вместе с тем во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) выразили обеспокоенность информацией о росте случаев заболевания пневмонией в этой стране.
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