Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 171

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 171, сообщает в субботу грузинский Минздрав.
По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 588 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 323 человека. Выздоровели 947, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.
Прямого канала связи между Алиевым и Пашиняном не существует
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Внеочередное заседание парламента Азербайджана пройдет 4 августа
Полное и одновременное восстановление авиасообщение России с другими странами на август не запланировано - источник
В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС
За десять лет из Центральной Азии в Китай поставлено 316 млрд кубометров газа - Синьхуа
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Иран заявляет о готовности к новому раунду переговоров по сбитому украинскому авиалайнеру - МИД Украины
На Окинаве введен режим ЧП в связи с ростом заболеваемости COVID-19
В Армении за сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб