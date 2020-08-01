Число заражений COVID-19 в Грузии увеличилось до 1 тыс. 171

Медики в Грузии за минувшие сутки выявили коронавирус у трех человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 171, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в режиме карантина находятся 6 тыс. 588 человек, под наблюдением врачей в стационарах остаются 323 человека. Выздоровели 947, скончались от коронавирусной инфекции 17 человек.