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Здравоохранение 01.08.2020 11:35

В Украине за сутки выявлено 1172 новых случая заражения COVID-19, умерли 16 человек

В Украине вновь количество заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 за сутки превысило 1 тыс. человек: по состоянию на утро субботы зафиксировано 1 172 новых случая, 556 выздоровели, 16 человек скончались, свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

Днем ранее, 31 июля, сообщалось о 1090 инфицированных, 30 июля зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 197 новых заразившихся, 29 июля сообщалось о 1022 новых случая заболевших Covid-19, 28 июля о - 919 случаях, 27 июля - о 807 инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро субботы 71 056 человек, выздоровели - 39 308, умерли с начала пандемии от коронавирусной болезни 1 709 человек. Сейчас на Украине COVID-19 болеет 30 039 человек, что на 600 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев заболевания COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано Львовской области (145), Ивано-Франковской области (123), в Одесской области (101) и Киеве (101).

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]