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Регион 01.08.2020 12:20

В Армении за сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 38 тыс. 841, количество летальных исходов увеличилось до 977, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Медики в Армении за минувшие сутки провели 1 тыс. 920 тестов на COVID-19, 291 из которых показал положительный результат. Общее число выявленных случаев заражения в республике увеличилось до 38 тыс. 841.

По данным центра, за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. За весь период в республике от коронавируса скончались 977 человек, 749 из которых умерли непосредственно от COVID-19, а еще 228 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в республике 29 тыс. 557 человек (+560 за сутки).

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]