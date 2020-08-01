В Армении за сутки зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались

Общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Армении достигло 38 тыс. 841, количество летальных исходов увеличилось до 977, сообщает в субботу единый информационный центр республики.

Медики в Армении за минувшие сутки провели 1 тыс. 920 тестов на COVID-19, 291 из которых показал положительный результат. Общее число выявленных случаев заражения в республике увеличилось до 38 тыс. 841.

По данным центра, за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом. За весь период в республике от коронавируса скончались 977 человек, 749 из которых умерли непосредственно от COVID-19, а еще 228 зараженных скончались по иным причинам, отмечается в сообщении.

Выздоровели после коронавируса в республике 29 тыс. 557 человек (+560 за сутки).