Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 11:00 субботы достигло 17 млн 594 тысяч 541 человек, увеличившись за минувшие сутки на 353 тысячи 243 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
Число пациентов, скончавшихся от связанных с вирусом заболеваний, достигло в мире 679 тысяч 487, рост за сутки составил 7415.
Излечились более 11 млн пациентов.
Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4 млн 562 тысяч 037 пациентов), в Бразилии (2 млн 662 тыс 485 пациентов) и в Индии (1 млн 695 тыс 988 пациентов).
Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).
Информация об ухудшении эпидемиологической ситуации поступила накануне из ряда стран Азии и Европы. Так, министерство здравоохранения Филиппин в пятницу сообщило еще о более 4 тыс. случаях коронавируса, выявленных за сутки. Это рекордный суточный показатель в Юго-Восточной Азии за последнее время. Рекордное количество заражений с марта зафиксировано в Китае. Отмечается, что там выявили 127 новых случаев, включая четыре завозных. Большинство заражений приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район.
В Польше вторые сутки подряд фиксируют рекордное число заражений, за пятницу там выявлено 657 случаев.
В Великобритании из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают отмену ограничительных мер. Так, по решению правительства страны, минимум до середины августа отложены планы возобновления работы ряда заведений, включая казино, боулинги, катки.
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