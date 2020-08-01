Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 01.08.2020 11:55

Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.

С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 11:00 субботы достигло 17 млн 594 тысяч 541 человек, увеличившись за минувшие сутки на 353 тысячи 243 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число пациентов, скончавшихся от связанных с вирусом заболеваний, достигло в мире 679 тысяч 487, рост за сутки составил 7415.

Излечились более 11 млн пациентов.

Наибольшее количество заражений в мире выявлено в США (4 млн 562 тысяч 037 пациентов), в Бразилии (2 млн 662 тыс 485 пациентов) и в Индии (1 млн 695 тыс 988 пациентов).

Наибольшее число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом приходится также на США - 156,7 тыс. пациентов, за ними в списке следуют Бразилия (92,5 тыс. пациентов) и Мексика (46,6 тыс.).

Информация об ухудшении эпидемиологической ситуации поступила накануне из ряда стран Азии и Европы. Так, министерство здравоохранения Филиппин в пятницу сообщило еще о более 4 тыс. случаях коронавируса, выявленных за сутки. Это рекордный суточный показатель в Юго-Восточной Азии за последнее время. Рекордное количество заражений с марта зафиксировано в Китае. Отмечается, что там выявили 127 новых случаев, включая четыре завозных. Большинство заражений приходится на Синьцзян-Уйгурский автономный район.

В Польше вторые сутки подряд фиксируют рекордное число заражений, за пятницу там выявлено 657 случаев.

В Великобритании из-за ситуации с коронавирусом приостанавливают отмену ограничительных мер. Так, по решению правительства страны, минимум до середины августа отложены планы возобновления работы ряда заведений, включая казино, боулинги, катки.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


Похожие новости


Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,2 млн, число жертв - 672 тыс. - университет Хопкинса Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17 млн, число жертв - 667 тыс. - университет Хопкинса Число жертв коронавируса в мире превысило 659 тыс., число заражений достигло 16,6 млн - университет Хопкинса Распространение коронавируса будет то ускоряться, то замедляться - ВОЗ Число международных турпоездок с января по май сократилось на 300 млн - UNWTO Число жертв коронавируса в мире приблизилось к 654 тыс., число инфицированных - 16,4 млн

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]