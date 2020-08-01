Полное и одновременное восстановление авиасообщение России с другими странами на август не запланировано - источник

Россия будет возобновлять международное авиасообщение постепенно, речи о полном снятии ограничений в августе нет, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в субботу.

"Речь об одновременном возобновлении полетов по всем направлениям не идет. Авиасообщение будет восстанавливаться постепенно, исходя из принципов эпидемиологической безопасности и только на основе взаимности", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Между тем, другой источник, в одной из крупнейших авиакомпаний, заявил, что никаких распоряжений о подготовке к возобновлению полетов по всем направлениям не поступало.

"От авиавластей не поступали телеграммы о снятии всех ограничений. На уровне обсуждений пока изучаются отдельные направления, где ситуация с коронавирусом стабилизировалась и при этом там не против принять россиян. Но пока решений там нет", - сказал источник.

Ранее ряд СМИ сообщили о якобы восстановлении международного авиасообщения РФ по всем направлениям с 11 августа.

Между тем накануне ЕС продлил до середины августа запрет на въезд для иностранцев из большинства государств, в том числе РФ.