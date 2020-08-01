В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.
"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в твиттере.
"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.
"Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично", - добавил аль-Мактум.
Gulf News отмечает, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.
Азербайджан способен нанести удар по военным объектам в глубине обороны противника и сделает это при необходимости - Минобороны
В Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения с применение боевой авиации
МИД Азербайджана считает механизмы прекращения огня с Арменией «техническими вопросами» в рамках урегулирования в Карабахе
В Азербайджане за сутки выявлены 279 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
5,46 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 95 умерших - оперштаб
Число инфицированных СOVID-19 в мире превысило 17,5 млн, число скончавшихся приблизилось к 680 тыс.
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
17-летний американец обвиняется во взломе твиттер-аккаунтов ряда известных людей
Посол РФ настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян
На судоверфи в Индии на рабочих рухнул кран, есть погибшие и пострадавшие
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб