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ТЭК 01.08.2020 14:32

В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в твиттере.

"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.

"Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично", - добавил аль-Мактум.

Gulf News отмечает, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.

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Тэги: ОАЭ, АЭС, ЭКСПЛУАТАЦИЯ, НАЧАЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]