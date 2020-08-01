В ОАЭ введена в строй первая в арабских странах АЭС

Первая в арабских странах АЭС введена в эксплуатацию в ОАЭ в субботу, сообщает межарабское издание Gulf News со ссылкой на вице-президента и премьер-министра страны, шейха эмирата Дубай Мухаммеда бин Рашида аль-Мактума.

"Сегодня мы объявляем об успешном введении в эксплуатацию первого мирного ядерного реактора в арабском мире на АЭС "Барака" в эмирате Абу-Даби", - написал аль-Мактум в твиттере.

"Специалисты успешно загрузили ядерное топливо, провели испытания и успешно завершили операции по запуску", - отметил он.

"Наша цель состоит в том, чтобы ввести в эксплуатацию четыре АЭС, которые обеспечивали бы четверть всех потребностей государства в электричестве безопасно, надежно и экологично", - добавил аль-Мактум.

Gulf News отмечает, что подготовительные работы продолжались на АЭС на протяжении пяти месяцев.