Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.08.2020 17:32

Число ежедневных заражений коронавирусом в Бельгии удвоилось за неделю

Среднее количество заражений в день COVID-19 за 22-28 июля достигло в Бельгии 448,1 случаев в день, сообщил в субботу институт общественного здравоохранения Sciensano.

Это означает увеличение на 104% по сравнению с предыдущей неделей.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Бельгии теперь составляет 68751. Отмечен и рост заболеваний COVID-19 на 100 тыс. населения.

Число новых поступлений инфицированных коронавирусом в больницы по сравнению с предыдущей неделей возросло на 89%. Средняя статистика летальных исходов составляет 2,7 в день.

Всего жертвами коронавируса в Бельгии с начала эпидемии стал 9841 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


Похожие новости


Ожидающая начала выхода из изоляции Бельгия готовится к повторной волне коронавируса Число жертв COVID-19 в Бельгии приблизилось к 5,7 тыс. Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс. Поступивших за сутки в больницы пациентов с COVID-19 в Бельгии впервые меньше выписанных

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]