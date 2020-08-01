Число ежедневных заражений коронавирусом в Бельгии удвоилось за неделю

Среднее количество заражений в день COVID-19 за 22-28 июля достигло в Бельгии 448,1 случаев в день, сообщил в субботу институт общественного здравоохранения Sciensano.

Это означает увеличение на 104% по сравнению с предыдущей неделей.

По последним данным, общее число заразившихся коронавирусом в Бельгии теперь составляет 68751. Отмечен и рост заболеваний COVID-19 на 100 тыс. населения.

Число новых поступлений инфицированных коронавирусом в больницы по сравнению с предыдущей неделей возросло на 89%. Средняя статистика летальных исходов составляет 2,7 в день.

Всего жертвами коронавируса в Бельгии с начала эпидемии стал 9841 человек.