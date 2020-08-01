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СНГ 01.08.2020 16:00

В МИД РФ отвергают предположения о причастности России к крушению самолета Качиньского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла предположения о том, что крушение самолета президента Польши Леха Качиньского под Смоленском в 2010 году стало следствием взрыва тротила, заложенного в самолет во время ремонта в России.

Захарова на своей странице в "Фейсбуке" отметила, что уже неделю читает "различные перепевы о том, что "польская комиссия по повторному расследованию катастрофы Ту-154 президента Польши Леха Качиньского утверждает, что тротил, взрыв которого якобы стал причиной крушения, в самолет заложили во время ремонта в России".

"Реальность намертво переплелась с вымыслом, превратившись в бесконечный фантазийный процесс", - пишет в связи с этим Захарова.

По ее словам, эти предположения опровергаются данными расшифровки речевого самописца разбившегося самолета. "Что хочется сказать по сути. Прочитайте расшифровку переговоров пилотов польского "борта номер 1". А если нервы действительно крепкие, лучше послушайте", - отмечает Захарова.

Самолет Ту-154М, на котором Качиньский с делегацией летел в Смоленск, разбился при посадке 10 апреля 2010 года в условиях густого тумана. Погибли 8 членов экипажа и 88 пассажиров, в том числе Качиньский.

В 2018 году российские следователи пришли к заключению, что именно ошибка экипажа привела к крушению. Официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщала, что "все иные версии, в том числе высказанные польской стороной, были тщательно проверены, в частности, версия о взрыве проверялась в числе первоочередных и своего подтверждения не нашла".

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Тэги: РОССИЯ, МИД, ПОЛЬША, АВИАКАТАСТРОФА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]