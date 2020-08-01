Выставочный центр в Гонконге переоборудован в больницу для пациентов с COVID-19

Выставочный центр временно переоборудован для приема пациентов с COVID-19 в Гонконге, сообщает в субботу Bloomberg.

Эта мера призвана снизить нагрузку на больницы в этом городе в условиях нового роста заражений коронавирусом.

Со среды все жители Гонконга, население которого составляет порядка 7,5 млн человек, должны носить маски вне дома. Кроме того, рестораны теперь работают лишь на вынос.

Также в общественных местах теперь могут собираться не более, чем по два человека из разных домохозяйств. Для тех, кто нарушает новые правила, установлен штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов ($625).

В июне в Гонконге внутренняя передача коронавируса COVID-19 прекратилась, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. За последние дни суточный прирост заражений в Гонконге составил более 100 случаев.

За июль в городе диагностировали более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаев заражения в городе с начала пандемии в январе этого года.