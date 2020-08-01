Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 01.08.2020 16:32

Выставочный центр в Гонконге переоборудован в больницу для пациентов с COVID-19

Выставочный центр временно переоборудован для приема пациентов с COVID-19 в Гонконге, сообщает в субботу Bloomberg.

Эта мера призвана снизить нагрузку на больницы в этом городе в условиях нового роста заражений коронавирусом.

Со среды все жители Гонконга, население которого составляет порядка 7,5 млн человек, должны носить маски вне дома. Кроме того, рестораны теперь работают лишь на вынос.

Также в общественных местах теперь могут собираться не более, чем по два человека из разных домохозяйств. Для тех, кто нарушает новые правила, установлен штраф в размере 5 тыс. гонконгских долларов ($625).

В июне в Гонконге внутренняя передача коронавируса COVID-19 прекратилась, однако в последнее время вирус вновь начал распространяться в городе. За последние дни суточный прирост заражений в Гонконге составил более 100 случаев.

За июль в городе диагностировали более тысячи случаев заражения, что составляет более 40% всех случаев заражения в городе с начала пандемии в январе этого года.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ГОНКОНГ, ЭКСПОЦЕНТР, ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ


Похожие новости


Вашингтон привлечет к ответственности Коммунистическую партию Китая из-за Гонконга - Помпео США расценивают проект китайского закона о нацбезопасности Гонконга как "предвестник конца" его автономии - Помпео Американские сенаторы предложили ввести санкции против КНР из-за Гонконга В Гонконге бастуют медработники, требуя закрыть границу с материковым Китаем Исследователи в Гонконге разработали вакцину против "уханьского коронавируса" В Гонконге подскочили цены на медицинские маски в связи со вспышкой коронавируса

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]