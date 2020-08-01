В Иране арестован один из лидеров монархической группировки, признанной в стране террористической

В Иране арестован один из руководителей группировки "Иранский монархический комитет" Джамшид Шармехр, сообщают в субботу иранские СМИ со ссылкой на министерство разведки Исламской республики.

"Этот человек и его группировка обвиняются в проведении ряда терактов, в том числе подрывах бомб и убийствах на территории Ирана", - отмечают иранская пресса.

Штаб-квартира этой группировки находится в США, в Иране она признана террористической.