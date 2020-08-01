Посол РФ настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии россиян

Москва настаивает на скорейшем освобождении задержанных в Белоруссии российских граждан и рассчитывает на взаимодействие с правоохранительными органами республики, заявил посол РФ в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Мы настаиваем на скорейшем освобождении наших граждан и плотном взаимодействии с правоохранительными органами Белоруссии и с адвокатами", - заявил Мезенцев журналистам в субботу в Минске.

Посол подчеркнул, что "те претензии и двоякие трактовки причин нахождения наших граждан на территории Республики Беларусь видятся необоснованными и надуманными, вызывают крайнее удивление".

"Фактов, позволяющих считать, что эти люди были готовы к нарушению общественного порядка, нет. Пока белорусской стороной они не предъявлены", - отметил дипломат.

Он также сообщил, что накануне прошла встреча задержанных россиян с консульскими сотрудниками посольства, которая продлилась с 22:00 пятницы до 5:00 субботы. "Задали все вопросы, которые обязаны были задать", - сказал Мезенцев. По его словам, вопросы касались "условий содержания и тех документов, которые были представлены каждому задержанному", пояснил посол.

По его словам, согласно документам, которые предъявлены задержанным следствием, они являются подозреваемыми по двум статьям УК Белоруссии. "Это статьи 293 и 13, то есть их подозревают в приготовлении к массовым беспорядкам, ссылки на терроризм нет", - подчеркнул дипломат.

"Постановление, врученное каждому из россиян, означает, что белорусская сторона трактует это задержание с текущего дня как заключение под стражу. Подчеркиваю: согласиться с этим нельзя, потому что нет оснований и не предъявлены факты, которые подтверждают такое подозрение", - подчеркнул посол.

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали 29 августа ночью под Минском 32 бойца частной военной компании "Вагнер", еще один человек был задержан на юге страны. Вечером 29 июля президент Белоруссии Александр Лукашенко собрал срочное заседание Совбеза Белоруссии. Информацию о задержании там подтвердил глава КГБ Валерий Вакульчик. Лукашенко поручил Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением.

МИД РФ в четверг заявил, что "одиозная трактовка" белорусской стороной задержания граждан России не выдерживает никакой критики, и потребовал от Минска незамедлительно обеспечить доступ консульских сотрудников к задержанным россиянам.

30 июля Служба безопасности Украины заявила, что будет инициировать вопрос экстрадиции задержанных в Белоруссии. 31 июля МИД Белоруссии передал Украине список задержанных и обратился с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины.

30 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не признает задержанных в Беларуси гражданами Украины. На просьбу прокомментировать, какой будет реакция российской стороны в случае возможной экстрадиции задержанных на Украину, поскольку половина обвиняемых является гражданами этой страны, Песков сказал: "Мы не признаем украинского гражданства. Они граждане России".

В пятницу вопрос о задержании россиян в Белоруссии обсуждался на онлайн-совещании президента РФ Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности России. "Была выражена надежда на то, что уже в ближайшее время в эту историю будет внесена ясность и безосновательно задержанные российские граждане будут освобождены", - заявил Песков.