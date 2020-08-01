В Азербайджане за сутки выявлены 279 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 279 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 592 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 32 157, число вылечившихся - 26474, скончались - 454.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 5,229 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 7,283 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 732,236 тыс. тестов.

Б.Рустамбеков