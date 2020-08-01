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СНГ 01.08.2020 23:57

Мурашко: вакцинация от коронавируса в РФ будет бесплатной

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.

"Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета", - сказал Мурашко журналистам в Нижнем Новгороде, отвечая на вопрос "Интерфакса".

Ранее министр сообщал, что массовую вакцинацию населения от коронавируса планируется начать в октябре 2020 года. В первую очередь - для медиков и учителей.

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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, СТОИМОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]