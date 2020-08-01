Мурашко: вакцинация от коронавируса в РФ будет бесплатной

Министерство здравоохранения России рассчитывает, что вакцинация от коронавируса будет бесплатной для всех граждан страны, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко в субботу.
"Планируем, что вакцинация будет покрываться из бюджета", - сказал Мурашко журналистам в Нижнем Новгороде, отвечая на вопрос "Интерфакса".
Ранее министр сообщал, что массовую вакцинацию населения от коронавируса планируется начать в октябре 2020 года. В первую очередь - для медиков и учителей.
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