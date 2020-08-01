В Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные учения с применение боевой авиации

В Нахчыване проводятся азербайджано-турецкие совместные широкомасштабные тактические и летно-тактические учения с боевой стрельбой, сообщает министерство обороны Азербайджана.

«Согласно сценарию учений, подразделения Отдельной общевойсковой армии, силовых структур Нахчыванской Автономной Республики и Вооруженных Сил Турции приведены в состояние полной боевой готовности и по тревоге были выведены в районы учений», - отмечается в сообщении.

В министерстве сообщают, что с командных пунктов посредством систем управления осуществляется непрерывное управление войсками.

«Соединения и воинские части действуют в соответствии с планами боевой готовности. На учениях, в которых задействованы боевые самолеты, военно-транспортные и ударные вертолеты, проводятся учебные-тренировочные полеты с элементы высшего пилотажа», - сообщает министерство обороны.

Б.Рустамбеков