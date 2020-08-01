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Дальнее зарубежье 01.08.2020 22:06

У нескольких десятков членов команды норвежского лайнера диагностирован коронавирус

У 33 членов команды норвежского круизного лайнера "Руал Амундсен", который прибыл в порт Тромсё с архипелага Свальбард, выявлено заражение коронавирусом, сообщила в субботу компания-оператор Hurtigruten.

"Из 158 членов команды у 33 человек диагностирован COVID-19, у 120 - результаты анализов отрицательные. Пять человек должны будут сдать анализы вновь", - говорится в заявлении, которое распространила компания.

В документе отмечается, что поначалу заражение было подтверждено у четверых членов команды, все они - иностранцы. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.

Ни у кого из 180 пассажиров судна заражение коронавирусом не диагностировано, тем не менее, около 60 человек помещены в карантин в Тромсё.

С момента начала эпидемии COVID-19 в Норвегии подтверждены 9,2 тыс. случаев заражения, 256 пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НОРВЕГИЯ, ЛАЙНЕР, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]