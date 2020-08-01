У нескольких десятков членов команды норвежского лайнера диагностирован коронавирус

У 33 членов команды норвежского круизного лайнера "Руал Амундсен", который прибыл в порт Тромсё с архипелага Свальбард, выявлено заражение коронавирусом, сообщила в субботу компания-оператор Hurtigruten.
"Из 158 членов команды у 33 человек диагностирован COVID-19, у 120 - результаты анализов отрицательные. Пять человек должны будут сдать анализы вновь", - говорится в заявлении, которое распространила компания.
В документе отмечается, что поначалу заражение было подтверждено у четверых членов команды, все они - иностранцы. Их проверили, поскольку у них проявились признаки других заболеваний.
Ни у кого из 180 пассажиров судна заражение коронавирусом не диагностировано, тем не менее, около 60 человек помещены в карантин в Тромсё.
С момента начала эпидемии COVID-19 в Норвегии подтверждены 9,2 тыс. случаев заражения, 256 пациентов скончались.
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