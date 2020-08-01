Азербайджан способен нанести удар по военным объектам в глубине обороны противника и сделает это при необходимости - Минобороны

Министерство обороны Азербайджана категорически отвергает необоснованные обвинения Армении о применении ВС Азербайджана тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных систем залпового огня «Град» во время боевых действий на армяно-азербайджанской границе.
«Подразделения Азербайджанской Армии лишь предпринимали адекватные ответные меры исключительно в соответствии с мощью и разрушительной силой боевых средств, примененных противником. Если у армянской стороны есть какие-либо доказательства относительно применения тяжелых огнеметных систем ТОС-1 и реактивных систем залпового огня «Град», то пусть их предоставит. Категорически отвергаем эту информацию и заявляем, что эта - очередная ложь. Армения, как всегда, и на этот раз, распространяя подобную дезинформацию, пытается обмануть международное сообщество», - говорится в заявлении министерства.
В заявлении отмечается, что в отличие от противника, подразделения ВС Азербайджана никогда не берут на прицел и не обстреливают гражданское население, населенные пункты, жилые дома, гражданские объекты. Азербайджанские военнослужащие никогда не воюют с гражданским населением. Все претензии и обвинения армянской стороны являются необоснованными. Все это очередная неудачная попытка вызвать сострадание и привлечь на себя внимание мировой общественности и международных организаций.
«Азербайджанская Армия намерена использовать это оружие и другое более современное вооружение исключительно для уничтожения точным огнем избранных военных объектов, военной инфраструктуры, а также живой военной силы на больших площадях в глубине обороны противника. Однако, известно, что такие объекты пока не были взяты нами на прицел и не были уничтожены. Если, как утверждает армянская сторона, Азербайджанская Армия использовала бы это оружие, то масштабы разрушений и нанесенного ущерба были бы во много раз больше. Напротив, в ходе этих боев в результате интенсивного артиллерийского обстрела противником позиции наших подразделений, а также населенных пунктов и гражданских объектов 14 июля погиб 76-летний мирный житель села Агдам Товузского района Азиз Азизов. В то же время был нанесен урон гражданскому населению, государственной и частной собственности, а также объектам инфраструктуры, и в настоящее время оцениваются масштабы нанесенного ущерба», - сообщает минобороны.
«Армения также утверждает, что в результате минометно-ракетно-артиллерийских ударов Азербайджанской Армии нанесен ущерб гражданской инфраструктуре Армении на $300.000 Это не что иное, как попытка правительства Армении свалить на Азербайджан свою несостоятельность восстановить некогда разрушенные вследствие техногенных катастроф инфраструктуру и жилые дома», - заявляет минобороны.
«Создается некий парадокс. Во время июльских боев в Товузском направлении государственной границы министерство обороны Армении не раз утверждало, что в ходе боевых действий армянская сторона, «достойно» защищаясь, не понесла существенных потерь и предотвратила возможные разрушения, которые могли бы быть нанесены населенным пунктам и инфраструктуре Армении. Однако, не прошло и двух недель как председатель Следственного Комитета Армении Гайк Григорян начал бить тревогу о масштабном уроне, нанесенном Тавушской области. Как видно, заявление одного армянского чиновника полностью противоречит заявлению другого чиновника. Это свидетельствует о том, что даже официальная информация, распространяемая армянской стороной, основана на лжи и клевете», - отмечает министерство обороны Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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