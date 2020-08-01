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Макроэкономика 01.08.2020 20:01

Азербайджан и Иран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и руководитель Аппарата Президента Ирана Махмуд Ваези в субботу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества между Бак и Тегераном, сообщает кабинет министров Азербайджана.

Стороны отметили удовлетворенность сотрудничеством в различных сферах, в частности в торговой, экономической, промышленном транзите, грузоперевозках и обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием этих отношений.

Также отмечена важность объединения усилий в вопросе коронавирусной инфекции и необходимости обменом опытом соответствующих структур, курирующих эту сферу.

В ходе разговора, было подчеркнуто, что с соблюдением медицинских протоколов нет никаких проблем в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами и не смотря на пандемию наблюдается рост в транзите и торговле.

Стороны также обсудили вопросы, касающиеся совершенствования транспортного маршрута Север-Юг. Была подчеркнута стратегическая важность этого проекта и состоялся обмен мнениями о мерах, принятых в этой области. Мустафаев и Вазеи отметили важность совместных проектов, особенно расширения автомобильного и железнодорожного сообщения, как для обеих стран, так и для всего региона.

Б.Рустамбеков

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Тэги: ИРАН, ОБСУЖДЕНИЕ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]