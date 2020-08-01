Азербайджан и Иран обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев и руководитель Аппарата Президента Ирана Махмуд Ваези в субботу в ходе телефонного разговора обсудили вопросы двухстороннего сотрудничества между Бак и Тегераном, сообщает кабинет министров Азербайджана.
Стороны отметили удовлетворенность сотрудничеством в различных сферах, в частности в торговой, экономической, промышленном транзите, грузоперевозках и обсудили вопросы, связанные с дальнейшим развитием этих отношений.
Также отмечена важность объединения усилий в вопросе коронавирусной инфекции и необходимости обменом опытом соответствующих структур, курирующих эту сферу.
В ходе разговора, было подчеркнуто, что с соблюдением медицинских протоколов нет никаких проблем в экономическом и торговом сотрудничестве между двумя странами и не смотря на пандемию наблюдается рост в транзите и торговле.
Стороны также обсудили вопросы, касающиеся совершенствования транспортного маршрута Север-Юг. Была подчеркнута стратегическая важность этого проекта и состоялся обмен мнениями о мерах, принятых в этой области. Мустафаев и Вазеи отметили важность совместных проектов, особенно расширения автомобильного и железнодорожного сообщения, как для обеих стран, так и для всего региона.
Б.Рустамбеков
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