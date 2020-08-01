В Молдавии количество инфицированных COVID-19 превысило 25 тыс. человек

Количество заразившихся коронавирусом в Молдавии превысило 25 000 человек, свидетельствуют официальные данные, представленные в субботу вечером "Интерфаксу" пресс-службой министерства здравоохранения, труда и социальной защиты республики.
"Сегодня были обработаны 2 322 теста, из которых 1 815 - это первичные тесты. В результате выяснилось, что 380 результатов оказались положительными. Таким образом, общее число зарегистрированных случаев COVID-19 в Молдавии составляет 25 113 человек", - говорится в сообщении.
Согласно данным Минздрава, из медицинских учреждений были выписаны еще 302 пациента. Таким образом, в общей сложности от коронавируса излечились 17 тыс. 571 человек. В то же время, в субботу скончались еще 5 пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус. Общее число жертв пандемии в Молдавии возросло до 788 человек.
После того, как в июне и начале июля уровень распространения коронавируса снизился, в последние две недели июля количество заболевших выросло примерно на 25%. В связи с этим, Национальная комиссия по общественному здравоохранению приняла решение о продлении до 31 августа действия чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения.
Это означает, что сохраняются почти все прежние ограничения - запрет собираться не более трех человек, запрет на работу ночных клубов, дискотек, ограничения для людей старшего возраста. Сохраняется запрет на открытие детских оздоровительных лагерей, школ и детских садов до 1 сентября, а также остается обязательной самоизоляция на 14 дней для граждан Молдавии, возвращающихся в страну.
В пятницу Комиссия объявила также об ужесточении некоторых мер и введении ограничений, которые ранее были сняты. В частности, с 1 августа снова запрещена работа открытых бассейнов, которым разрешили работать с 15 июля.
Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой
Коронавирус выявлен еще у 200 человек в Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Поставки СПГ в Европу в июле опять снизились - это случилось второй месяц подряд после 2,5 лет бурного роста
AZAL 5 августа выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн - Worldometer
В Азербайджане за сутки выявлены 279 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
5,46 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 95 умерших - оперштаб
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб