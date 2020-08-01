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Финансы 01.08.2020 23:34

Газпром и ГПБ не идут на контакт с временной администрацией Белгазпромбанка - глава администрации

Акционеры ОАО "Белгазпромбанк" (Газпром и Газпромбанк) по-прежнему отказываются от контактов с временной администрацией банка, которая введена по решению Нацбанка Белоруссии.

"Пока собственник не хочет разговаривать", - заявила глава временной администрации ОАО "Белгазпромбанк" Надежда Ермакова по итогам встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Ермакову цитирует госагенство БелТА.

По ее словам, собственники Белгазпромбанка до настоящего времени не контактировали с временной администрацией.

Отвечая на вопрос о будущем Белгазпромбанка, Ермакова заявила, что "банк может, способен работать".

"В нашей стране он может быть не таким большим, каким был, если вдруг от него откажутся собственники и не будут вкладывать в него, не откроют лимиты, которые на него закрыли. Он может существовать и потихонечку увеличивать свои обороты, восстанавливаться до того объема, который был. Банк на высоких позициях, и он значимый для экономики страны", - добавила Ермакова.

В конце июня Ермакова уже заявляла, что акционеры Белгазпромбанка отказались сотрудничать с временной администрацией банка.

Нацбанк Белоруссии ввел с 15 июня 2020 года временную администрацию в ОАО "Белгазпромбанк" после того, как Департамент финансовых расследований Комитета госконтроля возбудил уголовные дела в отношении ряда сотрудников, в том числе членов правления Белгазпромбанка.

19 июня акционеры Белгазпромбанка - Газпромбанк и ПАО "Газпром" заявили, что решение Нацбанка о смене руководства "Белгазпромбанка" является грубым нарушением международного законодательства.

Белгазпромбанк действует в Белоруссии с 1990 года. "Газпрому" и Газпромбанку принадлежит по 49,8% акций банка.

Проблемы в Белгазпромбанке начались после того, как Виктор Бабарико, который возглавлял Белгазпромбанк с середины 2000 года, объявил о своем намерении баллотироваться на пост президента республики.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, БЕЛГАЗПРОМБАНК, АКЦИОНЕРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]