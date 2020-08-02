Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн - Worldometer

С начала пандемии коронавируса COVID-19 в мире по состоянию на 6:00 по московскому времени воскресенья число инфицированных достигло 18 млн 013 тыс. 189 человек, сообщил портал Worldometer.
По данным портала, который специализируется на статистике, связанной с важнейшими мировыми событиями, всего жертвами вируса стали 688 тыс. 718 человек, излечились более 11,3 млн.
На первом месте по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты, где зафиксировано с начала пандемии 4 млн 764 тыс. 318 случаев заболевания, скончались 157 тыс. 898 человек.
На втором месте Бразилия с 2 млн 708 тыс. 876 инфицированными и 93 тыс. 616 смертными случаями.
В Индии зарегистрировано 1 млн 751 тыс. 919 больных и 37 тыс. 403 скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний.
Мексика по числу случаев летальных исходов обогнала Великобританию и вышла на третье место в мире. По состоянию на 1 августа, по данным министерства здравоохранения, в стране умерли 47 тыс. 472 человека при 434 тыс. 193 инфицированных.
В Великобритании число жертв COVID-19 достигло 46 тыс. 193, инфицированных - 303 тыс. 952.
Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой
Коронавирус выявлен еще у 200 человек в Армении
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Поставки СПГ в Европу в июле опять снизились - это случилось второй месяц подряд после 2,5 лет бурного роста
AZAL 5 августа выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Более 1,1 тыс. человек заболели в Украине коронавирусом за сутки
Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб