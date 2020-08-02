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ТЭК 02.08.2020 14:45

Добыча нефти в РФ за 7 мес. снизилась на 6,5%

Объем добычи нефти и газового конденсата в России в январе-июле 2020 года снизился на 6,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 304,33 млн тонн, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 10,47 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

В июле 2020 года в России добыто 39,63 млн тонн нефти с газовым конденсатом, что на 16% ниже показателя июля 2019 года. Среднесуточная добыча зафиксирована на уровне 9,37 млн баррелей.

НК "Роснефть" с начала года добыла 105 млн тонн (в июле - 14,2 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 43,93 млн тонн (5,69 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 32,91 млн тонн (4,18 млн тонн), "Газпром нефть" - 22,41 млн тонн (3,19 млн тонн), "Татнефть" - 15,29 млн тонн (2,03 млн тонн), "Башнефть"- 9,2 млн тонн (739,63 тыс. тонн), "Славнефть" - 6,83 млн тонн (602,92 тыс. тонн), "НОВАТЭК" - 4,54 млн тонн (597,66 тыс. тонн), "РуссНефть"- 3,81 млн тонн (487,88 тыс. тонн).

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".

Прочие недропользователи, включая "Газпром" и совместные предприятия с иностранными инвестициями, за семь месяцев текущего года добыли 48,26 млн тонн нефти и газового конденсата (в июле - 6,29 млн тонн). Отдельные данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК не приводит.

Операторы СРП за указанный период добыли 11 млн тонн нефтяного сырья (в июле - 1,45 млн тонн).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ДОБЫЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]