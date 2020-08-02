Добыча газа в РФ за 7 мес. уменьшилась на 9,4%

Объем добычи газа в России в январе-июле 2020 года уменьшился на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и составил 391,45 млрд куб. м, свидетельствует оперативная сводка ЦДУ ТЭК. Поправка на високосный год учтена.

В июле в РФ было произведено 50,33 млрд куб. м газа (падение на 7,9% относительно того же месяца прошлого года).

Данные по "Газпрому" ЦДУ ТЭК отдельно не публикует. Они включены как "расчетные" в объем добычи "прочих недропользователей", которые в январе-июле 2020 года добыли 275,23 млрд куб. м газа (34,86 млрд куб. м газа - в июле).

Крупнейшая независимая газовая компания - "НОВАТЭК" - за семь месяцев текущего года произвела 40,63 млрд куб. м (в июле - 5,42 млрд куб. м). Операторы СРП с начала года добыли 17,42 млрд куб. м (2,11 млрд куб. м).

Из вертикально интегрированных нефтяных компаний наибольшие объемы "голубого топлива" в январе-июле 2020 года добыли НК "Роснефть" - 24,87 млрд куб. м (в июле - 3,31 млрд куб. м), "Газпром нефть" - 12,76 млрд куб. м (1,9 млрд куб. м), "ЛУКОЙЛ" - 12,18 млрд куб. м (1,69 млрд куб. м), "Сургутнефтегаз"- 5,4 млрд куб. м (707,66 млн куб. м), "РуссНефть" - 1,33 млрд куб. м (167,22 млн куб. м), "Татнефть" - 481,85 млн куб. м (64,05 млн куб. м), "Башнефть" - 343,47 млн куб. м (36,32 млн куб. м), "Славнефть" - 424,52 млн куб. м (23,29 млн куб. м)..

ЦДУ ТЭК по-прежнему учитывает отдельно добычу "Башнефти", несмотря на то, что с 2016 года компания входит в ПАО НК "Роснефть".