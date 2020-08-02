Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 7 мес. снизился на 6,8%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2020 года составил 134,05 млн тонн, что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,61 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за семь месяцев текущего года всего было экспортировано 119,88 млн тонн нефтяного сырья (из них 108,54 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 25,51 млн тонн.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 15,72 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 27,1%. Среднесуточный экспорт составил 3,72 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 19,91 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 2,75 млн тонн), Приморск - 21,57 млн тонн (1,3 млн тонн), СМП Усть-Луга - 10,19 млн тонн (599,41 тыс. тонн), Новороссийск - 7,08 млн тонн (381,88 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-июле 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 59,54 млн тонн (в июле - 6,81 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 16,53 млн тонн (1,78 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 11,87 млн тонн (1,08 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,84 млн тонн (545,3 тыс. тонн), "Татнефть" - 4,7 млн тонн (538,89 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за семь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,3 млн тонн нефти (в июле - 1,22 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-июле 2020 года составил 9,5 млн тонн (в июле - 1,21 млн тонн), Туркмении - 1,3 млн тонн (313,59 тыс. тонн), Белоруссии - 507 тыс. тонн (142 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-июле 2020 года снизили поставки нефти в страны Белоруссию на 37,4% - до 6,14 млн тонн. Экспорт в ближнего зарубежья снизился на 37,4% до 6,14 млн тонн нефти.