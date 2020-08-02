Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 02.08.2020 13:49

Экспорт нефти из РФ в дальнее зарубежье за 7 мес. снизился на 6,8%

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в январе-июле 2020 года составил 134,05 млн тонн, что на 6,8% ниже аналогичного показателя 2019 года, сообщается в оперативной сводке ЦДУ ТЭК. Среднесуточный экспорт зафиксирован на уровне 4,61 млн баррелей. Поправка на високосный год учтена.

По системе нефтепроводов АК "Транснефть" в дальнее зарубежье за семь месяцев текущего года всего было экспортировано 119,88 млн тонн нефтяного сырья (из них 108,54 млн тонн - российские ресурсы), минуя "Транснефть" - 25,51 млн тонн.

В июле в дальнее зарубежье было экспортировано 15,72 млн тонн российского нефтяного сырья. По сравнению с тем же месяцем прошлого года экспорт снизился на 27,1%. Среднесуточный экспорт составил 3,72 млн баррелей.

Через порт МНТ Козьмино по системе "Транснефти" с начала года отгружено 19,91 млн тонн российского нефтяного сырья (в июле - 2,75 млн тонн), Приморск - 21,57 млн тонн (1,3 млн тонн), СМП Усть-Луга - 10,19 млн тонн (599,41 тыс. тонн), Новороссийск - 7,08 млн тонн (381,88 тыс. тонн).

НК "Роснефть" в январе-июле 2020 года экспортировала в дальнее зарубежье по системе АК "Транснефть" 59,54 млн тонн (в июле - 6,81 млн тонн), "Сургутнефтегаз" - 16,53 млн тонн (1,78 млн тонн), "ЛУКОЙЛ" - 11,87 млн тонн (1,08 млн тонн), "Газпром нефть" - 4,84 млн тонн (545,3 тыс. тонн), "Татнефть" - 4,7 млн тонн (538,89 тыс. тонн).

Предприятия, не входящие в состав вертикально интегрированных нефтяных компаний, за семь месяцев текущего года отгрузили в дальнее зарубежье по системе "Транснефти" 9,3 млн тонн нефти (в июле - 1,22 млн тонн).

Транзит Казахстана в январе-июле 2020 года составил 9,5 млн тонн (в июле - 1,21 млн тонн), Туркмении - 1,3 млн тонн (313,59 тыс. тонн), Белоруссии - 507 тыс. тонн (142 тыс. тонн).

Российские нефтяные компании в январе-июле 2020 года снизили поставки нефти в страны Белоруссию на 37,4% - до 6,14 млн тонн. Экспорт в ближнего зарубежья снизился на 37,4% до 6,14 млн тонн нефти.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Цена на нефть в $40-43 за баррель более-менее сбалансирована - Новак SOCAR с 17 июля возобновит экспорт по нефтепроводу Баку-Новороссийск Минэнерго РФ ожидает возвращения спроса к докризисному уровню в 2021г, возможно, через 2-3 года Выход на докризисное потребление нефти будет достаточно долгим - Новак Дюков: цена нефти может вырасти до $40/барр. к концу года, текущее падение - не повод менять сделку ОПЕК+ ЛУКОЙЛ по-прежнему ориентируется на долгосрочный ориентир цены в $50/барр., ожидает ее через 1,5-2 года - CFO

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]