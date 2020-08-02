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СНГ 02.08.2020 12:00

Более 1,1 тыс. человек заболели в Украине коронавирусом за сутки

1 тыс 112 новых случаев заболевания Covid-19 выявлено на Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, сообщает сайт системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Днем ранее, 1 августа, сообщалось о 1 тыс 172 новых случаях заболевания Covid-19, 31 июля - о 1 тыс 90 инфицированных, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс 198 новых заразившихся за сутки; 29 июля было 1 тыс 22 новых инфицированных.

Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 72 168 человек, выздоровевших - 39 543, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 725 человек. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.

Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110). Больше всего выздоровели в Черновицкой (63) и Ровенской (52) областях.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: УКРАИНА, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]