Более 1,1 тыс. человек заболели в Украине коронавирусом за сутки

1 тыс 112 новых случаев заболевания Covid-19 выявлено на Украине за минувшие сутки по состоянию на утро воскресенья, сообщает сайт системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
Днем ранее, 1 августа, сообщалось о 1 тыс 172 новых случаях заболевания Covid-19, 31 июля - о 1 тыс 90 инфицированных, 30 июля был зафиксирован абсолютный антирекорд - 1 тыс 198 новых заразившихся за сутки; 29 июля было 1 тыс 22 новых инфицированных.
Количество инфицированных нарастающим итогом с начала пандемии составило на утро воскресенья 72 168 человек, выздоровевших - 39 543, умерли с начала пандемии от Covid-19 1 725 человек. Сейчас на Украине Covid-19 болеет 30 900 человек, что на 861 больше, чем днем ранее.
Наибольшее число выявленных случаев Covid-19 за минувшие сутки зафиксировано в Ивано-Франковской (115) и Львовской (112) областях, а также в Киеве (110). Больше всего выздоровели в Черновицкой (63) и Ровенской (52) областях.
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