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02.08.2020 11:12

Коронавирус выявлен еще у 200 человек в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 209 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 39 тысяч 50, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 982 человек. "Из них 754 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - поясняется в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 29 тыс. 750 человек (+193 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 45 теста на COVID-19.

В минувшую субботу в Армении был зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]