Коронавирус выявлен еще у 200 человек в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 209 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 39 тысяч 50, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.
По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 982 человек. "Из них 754 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - поясняется в сообщении.
Выздоровели после коронавируса 29 тыс. 750 человек (+193 за сутки).
За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 45 теста на COVID-19.
В минувшую субботу в Армении был зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались.
Поставки СПГ в Европу в июле опять снизились - это случилось второй месяц подряд после 2,5 лет бурного роста
AZAL 5 августа выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку
Число инфицированных COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 18 млн - Worldometer
В Азербайджане за сутки выявлены 279 новых случаев COVID-19, 6 человек скончались
5,46 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировано в РФ, 95 умерших - оперштаб
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Цепкало уехал из Москвы в Киев
Более 1,1 тыс. человек заболели в Украине коронавирусом за сутки
Помпео призвал власти Гонконга не переносить выборы в законодательное собрание
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб