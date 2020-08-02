Коронавирус выявлен еще у 200 человек в Армении

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 209 человек, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 39 тысяч 50, сообщает в воскресенье единый информационный центр республики.

По данным центра, за сутки скончались пять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов в Армении достигло 982 человек. "Из них 754 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 228 зараженных скончались по иным причинам", - поясняется в сообщении.

Выздоровели после коронавируса 29 тыс. 750 человек (+193 за сутки).

За минувшие сутки в Армении проведено 1 тыс. 45 теста на COVID-19.

В минувшую субботу в Армении был зафиксирован 291 новый случай коронавируса, 11 человек скончались.