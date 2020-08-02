Белоруссия с 1 августа повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза.
Соответствующее решение содержится в постановлении Совета министров от 29 июля, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале.
Ставка экспортной пошлины на сырую нефть составит $46,9 за 1 т (ранее - $37,8).
Пошлина на прямогонный бензин повышена с $20,7 до $25,7 за 1 т. На товарные бензины, легкие и средние дистилляты - с $11,3 до $14 за 1 т. Такая же пошлина установлена в отношении дизельного топлива, бензола, толуола, ксилолов, смазочных и прочих масел.
Ранее ставки вывозных таможенных пошлин в отношении сырой нефти и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти, изменялись 1 июля. Тогда они также повышены.
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