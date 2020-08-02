Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 02.08.2020 18:30

Правительство Афганистана освободило более 300 боевиков движения "Талибан"

Афганское правительство за последние два дня освободило из тюрем 317 талибов, доведя общее число освобожденных до 4 тыс. 917 человек, сообщило агентство Tolo News со ссылкой на власти.

В сообщении говорится, что этот процесс, по словам источников, будет продолжаться до тех пор, пока не будет освобождено 5,1 тыс. человек.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил в пятницу, что в течение четырех дней планируется выпустить из тюрем 500 боевиков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


Похожие новости


Более 1,2 тыс. гражданских лиц погибли в Афганистане за полгода, более 2 тыс. ранены - ООН Спецпредставитель США по Афганистану обсудит с талибами в Дохе выполнение соглашения Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей Президент Афганистана помиловал заключенных талибов ради мирного урегулирования в стране - пресс-служба Талибы опровергают обвинения американских спецслужб в нарушении мирного соглашения Кабул готов приступить к переговорам с талибами 10 марта, но пленных им пока не вернут - президент Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]