Афганский спецназ ликвидировал главу разведки подразделения ИГ в этой стране

Глава разведки подразделения ИГв Афганистане Асадулла Оракзай был ликвидирован афганским спецназом недалеко от Джелалабада, сообщил Национальный директорат безопасности страны.
Оракзай подозревался в причастности к серии нападений на военные и гражданские объекты в Афганистане, приведшие к человеческим жертвам.
На прошлой неделе в докладе ООН говорилось, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых ИГ атак, имели место жертвы среди гражданского населения. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.
В целом ООН сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в Афганистане в результате насилия погибло 1282 человека, а 2176 получили ранения.
В то же время, отмечалось в документе, за первые шесть месяцев года число гражданских лиц, убитых и раненых в результате насилия по всей стране, сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Снижение числа жертв частично объяснялось сокращением операций международных сил, которые теперь действуют только по просьбе и в поддержку афганских сил безопасности, а также уменьшением числа нападений со стороны группировки "Исламское государство".
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