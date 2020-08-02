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Дальнее зарубежье 02.08.2020 19:23

Афганский спецназ ликвидировал главу разведки подразделения ИГ в этой стране

Глава разведки подразделения ИГв Афганистане Асадулла Оракзай был ликвидирован афганским спецназом недалеко от Джелалабада, сообщил Национальный директорат безопасности страны.

Оракзай подозревался в причастности к серии нападений на военные и гражданские объекты в Афганистане, приведшие к человеческим жертвам.

На прошлой неделе в докладе ООН говорилось, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых ИГ атак, имели место жертвы среди гражданского населения. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.

В целом ООН сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в Афганистане в результате насилия погибло 1282 человека, а 2176 получили ранения.

В то же время, отмечалось в документе, за первые шесть месяцев года число гражданских лиц, убитых и раненых в результате насилия по всей стране, сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение числа жертв частично объяснялось сокращением операций международных сил, которые теперь действуют только по просьбе и в поддержку афганских сил безопасности, а также уменьшением числа нападений со стороны группировки "Исламское государство".

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АФГАНИСТАН, ТЕРРОРИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]