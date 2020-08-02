Афганский спецназ ликвидировал главу разведки подразделения ИГ в этой стране

Глава разведки подразделения ИГв Афганистане Асадулла Оракзай был ликвидирован афганским спецназом недалеко от Джелалабада, сообщил Национальный директорат безопасности страны.

Оракзай подозревался в причастности к серии нападений на военные и гражданские объекты в Афганистане, приведшие к человеческим жертвам.

На прошлой неделе в докладе ООН говорилось, что в Афганистане в течение первых шести месяцев 2020 года зафиксировано 17 предпринятых ИГ атак, имели место жертвы среди гражданского населения. В прошлом году за аналогичный период было зарегистрировано 97 нападений.

В целом ООН сообщила, что за первые шесть месяцев 2020 года в Афганистане в результате насилия погибло 1282 человека, а 2176 получили ранения.

В то же время, отмечалось в документе, за первые шесть месяцев года число гражданских лиц, убитых и раненых в результате насилия по всей стране, сократилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Снижение числа жертв частично объяснялось сокращением операций международных сил, которые теперь действуют только по просьбе и в поддержку афганских сил безопасности, а также уменьшением числа нападений со стороны группировки "Исламское государство".