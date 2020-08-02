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Транспорт и связь 02.08.2020 15:47

AZAL 5 августа выполнит специальный чартерный рейс Баку-Москва-Баку

ЗАО «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в среду, 5 августа, выполнят специальный чартерный рейс по маршруту Баку-Москва-Баку, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в авиакомпании.

В компании отметили, что билеты на рейс Баку-Москва могут приобрести только лица, получившие разрешение на полет от посольства России в Азербайджане.

На рейс Москва-Баку помимо граждан Азербайджана, допускаются нижеуказанные в списке лица: иностранцы с дипломатическими и служебными паспортами, иностранцы, член семьи которых является гражданами Азербайджана, иностранцы, имеющие разрешение на работу в Азербайджане, иностранцы, имеющие постоянный или временный вид на жительство в Азербайджане.

Тест на COVID-19 в Москве можно сдать в государственных и частных клиниках, а также лабораториях, при этом обязательным условием для допуска пассажира на рейс является справка о проведении ПЦР-тестирования.

Как сообщалось ранее, AZAL чартерным рейсом 26 июля вернул из Москвы в Баку 201 гражданина Азербайджана, оставшихся в России из-за пандемии коронавируса COVID-19.

Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZAL, МОСКВА, ЧАРТЕР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]