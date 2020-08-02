Двое азербайджанцев в Торонто пострадали в результате нападения армянских националистов

В Торонто двое азербайджанцев пострадали в результате нападения на них представителей армянской общины, вооруженных холодных и огнестрельным оружием.

«В ночь на 2 августа представители армянской общины Торонто напали с холодным и огнестрельным оружием на двух азербайджанцев. Оба они пострадали, один из наших соотечественников в настоящее время находится в больнице», - сообщает посольство Азербайджана в Канаде.

По данным дипмиссии, на место происшествия прибыли полицейские, которые взяли показания у пострадавших.

«Правоохранительными органами установлено местонахождение армянских националистов, совершивших данное нападение, в настоящее время ведутся их поиски», - подчеркивает посольство.

Дипмиссия отмечает, что данный инцидент находится под контролем посольства.

А.Азизов