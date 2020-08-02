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Происшествия 02.08.2020 19:53

Двое азербайджанцев в Торонто пострадали в результате нападения армянских националистов

В Торонто двое азербайджанцев пострадали в результате нападения на них представителей армянской общины, вооруженных холодных и огнестрельным оружием.

«В ночь на 2 августа представители армянской общины Торонто напали с холодным и огнестрельным оружием на двух азербайджанцев. Оба они пострадали, один из наших соотечественников в настоящее время находится в больнице», - сообщает посольство Азербайджана в Канаде.

По данным дипмиссии, на место происшествия прибыли полицейские, которые взяли показания у пострадавших.

«Правоохранительными органами установлено местонахождение армянских националистов, совершивших данное нападение, в настоящее время ведутся их поиски», - подчеркивает посольство.

Дипмиссия отмечает, что данный инцидент находится под контролем посольства.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КАНАДА, АРМЯНЕ, ПРОВОКАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]