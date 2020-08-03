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СНГ 03.08.2020 20:55

На выборах президента Белоруссии аккредитовано 185 международных наблюдателей - ЦИК

Центризбирком Белоруссии аккредитовал 185 международных наблюдателей за выборами президента, сообщается в понедельник на сайте комиссии.

Согласно информации ЦИК, аккредитовано 150 наблюдателей от СНГ, в том числе 34 от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, аккредитовано 35 наблюдателей от дипломатического корпуса.

МИД Белоруссии 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Белоруссией обязательствам. Таким образом, Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.

В свою очередь, в Исполкоме СНГ сообщили, что миссия от Содружества будет наблюдать за выборами.

На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.

Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, АККРЕДИТАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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