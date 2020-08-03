На выборах президента Белоруссии аккредитовано 185 международных наблюдателей - ЦИК

Центризбирком Белоруссии аккредитовал 185 международных наблюдателей за выборами президента, сообщается в понедельник на сайте комиссии.
Согласно информации ЦИК, аккредитовано 150 наблюдателей от СНГ, в том числе 34 от Межпарламентской ассамблеи СНГ. Кроме того, аккредитовано 35 наблюдателей от дипломатического корпуса.
МИД Белоруссии 15 июля направил приглашения БДИПЧ ОБСЕ, СНГ и ШОС для участия в наблюдении за выборами президента. Вместе с тем, в БДИПЧ ОБСЕ заявили, что не будут наблюдать за выборами, поскольку приглашение было направлено несвоевременно вопреки принятым Белоруссией обязательствам. Таким образом, Бюро не смогло наблюдать за основными этапами избирательной кампании.
В свою очередь, в Исполкоме СНГ сообщили, что миссия от Содружества будет наблюдать за выборами.
На предыдущих выборах президента Белоруссии в 2015 году наблюдение осуществляли 928 международных наблюдателей, в том числе 344 от БДИПЧ ОБСЕ.
Выборы президента Белоруссии должны пройти 9 августа.
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