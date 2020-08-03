Heineken в первом полугодии получила около $300 млн чистого убытка

Нидерландский пивоваренный концерн Heineken NV отказался от выплаты промежуточных дивидендов, зафиксировав чистый убыток в первом полугодии на фоне падения выручки и объемов продаж из-за негативного влияния пандемии коронавируса.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистый убыток в январе-июне 2020 года составил 297 млн евро по сравнению с прибылью в размере 936 млн евро за аналогичный период годом ранее.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали прибыль в размере 137 млн евро.

Скорректированная операционная прибыль упала на 52,5% на органической основе, до 827 млн евро с 1,78 млрд евро.

В середине июля Heineken предупредил, что пандемия COVID-19 оказала сильное негативное воздействие на финансовые результаты компании, спрогнозировав падение операционной прибыли на 52,5%.

Выручка за первое полугодие составила 9,24 млрд евро по сравнению с 11,44 млрд евро годом ранее, снизившись на 16,4% органически и совпав с июльским прогнозом.

В пресс-релизе Heineken отмечается, что компания вполне готова к выполнению своих финансовых обязательств, но в качестве меры предосторожности не будет выплачивать промежуточные дивиденды.

Heineken - один из крупнейших в мире производителей пива. Компания, помимо одноименного, владеет такими брендами пива, как Sol, Birra Moretti, Amstel, Desperados, Zlaty Bazant и Tiger.

Акции Heineken дешевеют на 3,3% в ходе торгов в понедельник. С начала года капитализация компании снизилась на 16,2%, до 47,3 млрд евро.