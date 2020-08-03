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Apple купила разработчика системы приема платежей через смартфоны Mobeewave

Американская Apple Inc. приобрела канадский стартап Mobeewave Inc., специализирующийся на технологиях приема платежей, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По информации одного из источников, Apple заплатила за стартап около $100 млн. Американская компания сохранила штат Mobeewave, базирующийся в Монреале.

Платежная система Mobeewave позволяет совершать платежи при поднесении банковской карты или смартфона к другому смартфону. Для обработки платежей устройство должно быть оборудовано чипом ближней бесконтактной связи (near field communication, NFC), который имеется в iPhone с 2014 года.

Apple обычно приобретает стартапы, чтобы интегрировать их технологии в свои продукты, пишет Bloomberg. В 2014 году компания запустила функцию Apple Pay, которая позволяет совершать бесконтактные платежи с помощью iPhone. В прошлом году Apple выпустила собственную кредитную карту Apple Card. Технология Mobeewave позволит принимать платежи с помощью iPhone без установки дополнительного оборудования.

"Apple иногда покупает маленькие технологические компании, и мы обычно не обсуждаем наши намерения и планы", - сказал представитель компании.

В прошлом году южнокорейский производитель электроники Samsung Electronics Co. заключил партнерство с Mobeewave с целью интегрировать платежную систему стартапа в свои смартфоны. Подразделение Samsung по венчурным инвестициям является одним из инвесторов канадской компании, которая, по данным PitchBook, привлекла более $20 млн.

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Тэги: США, APPLE, КОМПАНИЯ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]