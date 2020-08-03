В Белоруссии за сутки выявлено 99 случаев коронавируса, четыре пациента скончались

В Белоруссии по состоянию на 3 августа зарегистрированы 68 тыс. 166 человек с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве республики.

Прирост за последние сутки составил 99 случаев против 121 за предыдущие сутки.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умер 571 (на 2 августа - 567) пациент с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также сообщили, что на 3 августа выздоровели и выписаны 62 тыс. 943 пациента (на 2 августа - 62 тыс. 896), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, прирост за сутки составил 47 человек.

По данным Минздрава, всего проведено 1 млн 323,8 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию (на 2 августа - 1,32 млн).