Школьники на севере Германии начинают учебный год в масках

Около 150 тыс. немецких школьников на севере страны возвращаются с понедельника к занятиям после летних каникул, они будут ежедневно носить в школе маски, передают местные СМИ.
В Германии департаменты образования 16 федеральных земель пришли к согласию, что новый учебный год можно возобновить в привычном формате обучения, однако на основе оговоренных правил.
Контакты между учащимися будут ограничены: таким образом, в случае выявления заражения можно будет изолировать учеников только одного класса, а остальные школьники смогут продолжить обучение.
Также все ученики в обязательном порядке должны носить маски в коридорах школы, в классных комнатах. В школах обеспечат постоянную вентиляцию помещений. Детям будут постоянно напоминать о необходимости тщательно мыть руки и избегать объятий и тесных контактов с друзьями.
Первыми обучение начали школьники земли Мекленбург-Передняя Померания. Эта земля в Германии менее других пострадала от коронавируса.
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