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Дальнее зарубежье 03.08.2020 15:10

Школьники на севере Германии начинают учебный год в масках

Около 150 тыс. немецких школьников на севере страны возвращаются с понедельника к занятиям после летних каникул, они будут ежедневно носить в школе маски, передают местные СМИ.

В Германии департаменты образования 16 федеральных земель пришли к согласию, что новый учебный год можно возобновить в привычном формате обучения, однако на основе оговоренных правил.

Контакты между учащимися будут ограничены: таким образом, в случае выявления заражения можно будет изолировать учеников только одного класса, а остальные школьники смогут продолжить обучение.

Также все ученики в обязательном порядке должны носить маски в коридорах школы, в классных комнатах. В школах обеспечат постоянную вентиляцию помещений. Детям будут постоянно напоминать о необходимости тщательно мыть руки и избегать объятий и тесных контактов с друзьями.

Первыми обучение начали школьники земли Мекленбург-Передняя Померания. Эта земля в Германии менее других пострадала от коронавируса.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ШКОЛЫ, МАСКИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]