Задержанные в Белоруссии россияне были в этой стране транзитом, собирались лететь в Латинскую Америку - консул РФ

Задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку, сообщил консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев.
"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд". - сказал Плетнев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).
По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну. "Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - добавил консул.
Плетнев подчеркнул, что задержанные выражают недоумение в связи с предъявляемыми им обвинениями и "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии".
29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов. 31 июля задержанных поселил консул РФ.
Плетнев также сообщил, что по поручению российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, консульские работники уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.
"Безусловно, мы поддерживаем и, конечно же, и дальше будем поддерживать со всеми адвокатами наших граждан максимально плотное взаимодействие на протяжении всей их работы со следственными органами Республики Беларусь и нашими согражданами", - сказал российский дипломат.
Он отметил, что в соответствии с законом Белоруссии об адвокатуре, подобная помощь может оказываться на территории страны только гражданами, получившими статус адвоката в республике.
"Поэтому адвокатами будут именно белорусские граждане", - уточнил Плетнев.
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