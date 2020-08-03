Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 03.08.2020 16:00

Задержанные в Белоруссии россияне были в этой стране транзитом, собирались лететь в Латинскую Америку - консул РФ

Задержанные в Белоруссии россияне заявляют, что находились в стране транзитом и направлялись в Латинскую Америку, сообщил консул РФ в Белоруссии Кирилл Плетнев.

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в республику был именно транзитный проезд". - сказал Плетнев в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

По его словам, 25 июля все они должны были вылететь из аэропорта города Минск в Стамбул, после чего - в третью страну. "Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - добавил консул.

Плетнев подчеркнул, что задержанные выражают недоумение в связи с предъявляемыми им обвинениями и "не понимают, почему им инкриминируют связь с оппозиционными лидерами Белоруссии".

29 июля под Минском были задержаны 33 гражданина РФ, которых белорусские власти считают членами ЧВК "Вагнер" и подозревают в намерении организовать массовые беспорядки в период президентских выборов. 31 июля задержанных поселил консул РФ.

Плетнев также сообщил, что по поручению российского посла в Белоруссии Дмитрия Мезенцева, консульские работники уже встретились с одним из адвокатов, которые будут оказывать юридическую поддержку задержанные россиянам.

"Безусловно, мы поддерживаем и, конечно же, и дальше будем поддерживать со всеми адвокатами наших граждан максимально плотное взаимодействие на протяжении всей их работы со следственными органами Республики Беларусь и нашими согражданами", - сказал российский дипломат.

Он отметил, что в соответствии с законом Белоруссии об адвокатуре, подобная помощь может оказываться на территории страны только гражданами, получившими статус адвоката в республике.

"Поэтому адвокатами будут именно белорусские граждане", - уточнил Плетнев.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, ЗАДЕРЖАННЫЕ, КОНСУЛ


Похожие новости


Россия не собирается вмешиваться в выборы в Белоруссии - Песков Посол РФ вызван в МИД Белоруссии по делу о задержанных россиянах из ЧВК Москва и Минск должны наращивать взаимодействие на всех направлениях - Путин Лукашенко призвал "братьев-россиян" относиться к Беларуси "по-человечески" Лукашенко: в России поняли, почему мы газпромовский банк прихлопнули Песков: Москва никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться в белорусские выборы

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]