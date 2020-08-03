Международный арбитраж отказал канадской Gold Pool по иску к Казахстану на $917 млн

Международный арбитражный трибунал прекратил производство по иску Gold Pool JV Ltd. (Канада) к Казахстану по договору о доверительном управлении АО "Казахалтын".
"30 июля международный арбитражный трибунал вынес единогласное решение о неподсудности и прекращении арбитражного дела, инициированного в 2016 году канадской компанией Gold Pool JV Ltd. против республики Казахстан относительно договора о доверительном управлении предприятия АО "Казахалтын", - говорится в сообщении министерства юстиции Казахстана.
Сумма исковых требований составляла $917 млн с учетом возросшей цены на золото.
По данным Минюста, в 1996 году Gold Pool получила в управление АО "Казахалтын" с целью погасить долги предприятия, восстановить и модернизировать производство, создать благоприятную финансовую обстановку и эффективную рыночную стратегию.
Однако, как отмечает ведомство, компания не выполнила свои обязательства. "Неуклонно росла задолженность перед сотрудниками градообразующих объектов предприятия по заработной плате. Не была отлажена работа золотодобывающих рудников (Аксу, Жолымбет и Бестобе), которые в основном бездействовали. Шахты на других золоторудных месторождений предприятия были заброшены и затоплены. На предприятии не проводились обновления производственных мощностей и необходимые геологоразведочные работы, не были налажена переработка руды и производство золота. Росли долги перед подрядными организациями. После многократных замечаний, предупреждений и предоставления времени для исправления недостатков в августе 1997 года контракт с управляющей компанией был расторгнут", - отмечается в пресс-релизе.
Gold Pool вскоре подала иск против правительства в международный коммерческий арбитраж, но не предприняла никаких процессуальных шагов. Срок давности по иску истек в 2000 году.
Минюст уточняет, что в феврале 2014 года компания, взяв за основу советско-канадское соглашение о поощрении и взаимной защите капиталовложений от 1989 года, направила уведомление о споре, а в марте 2016 года инициировала арбитражное разбирательство. Республика, не считая себя связанной обязательствами по советско-канадскому соглашению, представила доказательства отсутствия какого-либо правопреемства по этому документу.
Трибунал обязал истца возместить Казахстану все расходы, понесенные ею в арбитраже.
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