Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent - $43,27 за баррель

Цены на нефть опускаются в понедельник в связи с опасениями, что спрос на сырье будет снижаться на фоне продолжающегося роста заболеваемости COVID-19 в мире, при том что страны ОПЕК+ начинают восстанавливать добычу.
Стоимость октябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:03 в понедельник составляет $43,27 за баррель, что на $0,25 (0,57%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,29 (0,72%) - до $39,98 за баррель.
Странам ОПЕК+ необходимо найти баланс между поддержкой нефтяных цен и сдерживанием добычи в США, считает стратег JTD Energy Services Джон Дрисколл.
"Мне кажется, мы наблюдаем сложный процесс достижения равновесия, который пытается проводить ОПЕК+", - сказал он CNBC.
По словам аналитика, превышение ценами отметки $45-50 за баррель может стать "красной тряпкой" для независимых американских производителей.
Страны ОПЕК+ с 1 августа начинают реализацию второго этапа сделки, предполагающего частичное восстановление добычи нефти - на 2 млн баррелей в сутки, однако объем дополнительных поставок на рынке ожидается меньше ввиду компенсаций со стороны стран, которые не полностью выполняли соглашение о сокращении производства в минувшие три месяца.
Тем временем пандемия COVID-19 остается "самым важным фактором, ограничивающим спрос на нефть", с учетом экспоненциального роста заболеваемости и числа смертей, отмечают эксперты AxiCorp.
С начала пандемии в мире число инфицированных коронавирусом COVID-19 достигло 18 млн 17 тыс. 56 человек, сообщает американский университет Джонса Хопкинса. По его данным на 07:00 понедельника от связанных с инфекцией заболеваний скончался 688 тыс. 351 человек, излечились более 10,6 млн.
Число действующих нефтедобывающих установок в США на прошлой неделе сократилось на одну единицу, до 180, свидетельствуют данные Baker Hughes, обнародованные в минувшую пятницу. Количество действующих установок в настоящее время на 590 единиц меньше, чем годом ранее.
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