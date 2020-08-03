В здании киевского бизнес-центра "Леонардо" по ул.Владимирской, куда проник террорист, предположительно, со взрывчаткой, проведена полная эвакуация граждан, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Quinn Properties Ukraine (входит в Quinn Group, владеющую первой фазой БЦ "Леонардо") Ростислав Левинзон.
"Бизнес-центр "Леонардо" полностью эвакуирован, оцеплен силами полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). Все гражданские из БЦ "Леонардо" полностью эвакуированы. О прилегающих зданиях ничего сказать не могу", - сказал Левинзон.
Quinn Group является владельцем первой фазы БЦ "Леонардо", в котором размещено отделение банка Universal Bank, захваченного неизвестным в понедельник.
Ирландская инвестгруппа Quinn Group приобрела первую фазу БЦ "Леонардо" общей площадью 23 тыс. кв. м в 2008 году. Компания также владеет киевским универмагом "Украина".
Владельцем второй фазы выступает "Эста Холдинг", входящая в группу СКМ Рината Ахметова.
Как сообщалось, около полудня понедельника в отделение Универсал Банка в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева зашедший неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет заявил, что в его в рюкзаке находится бомба, и попросил вызвать полицию. Сотрудники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию. Была введена в действие специальная полицейская операция "Гром", представители полиции начали переговоры с террористом и предложили ему сдаться.
Как сообщил замминистра внутренних дел Уераины Антона Геращенко, предварительно мужчина является гражданином Узбекистана, его имя Сухроб Каримов.
В настоящее время перекрыто движение автомобилей по ул.Владимирской на отрезке между улицей Хмельницкого и бульваром Шевченко.
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Прошел очередной этап азербайджано-турецких совместных широкомасштабных тактических учений с боевой стрельбой
Власти Азербайджана планируют оказать дополнительную финподдержку микробизнесу из-за ограничений по COVID-19
Цены на нефть опускаются на фоне старта второго этапа сделки ОПЕК+, Brent - $43,27 за баррель
Marathon Petroleum продает сеть АЗС в США японской Seven & i Holdings
В Азербайджане за сутки выявлен 241 новый случай COVID-19, 6 человек скончались
Власти Азербайджана с 5 августа ликвидируют систему СМС-разрешений для населения в 13 городах и районах
Россия к концу года сможет производить до 10 млн вакцин от COVID-19 в месяц - глава РФПИ
Госагентство ASAN получит 3 млн манатов для начала работ по расширению инфраструктуры центра в Балакянском районе
Азерсу получит 1 млн манатов для начала работ по реконструкции системы водоснабжения Балакяна
Минтруда Азербайджана получит 500 тыс. манатов для строительства DOST Evi в Исмайыллинском районе
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
«AccessBank» поддерживает программу по самозанятости в регионах
ВТБ (Азербайджан) информирует о режиме работы в праздничные дни
“AccessBank” дарит держателям карт кешбэк в размере 5% по случаю Курбан Байрам!
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Задыхающаяся экономика Армении не в состоянии поддерживать оккупацию территорий Азербайджана
Трамп планирует активнее использовать федеральные силы для борьбы с волной беспорядков в США
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб