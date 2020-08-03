Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник заявил, что нельзя расслабляться и ослаблять бдительность, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны.
"Мы не должны ослаблять бдительность. Вирус не ушел в отпуск, и мы (в правительстве - ИФ) тоже не ушли", - сказал Кастекс во время поездки в Лилль.
Он призвал французов к осторожности, чтобы "избежать повторного введения общих ограничительных мер".
В пятницу Агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что распространение коронавируса в стране набирает обороты.
Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали почти 188 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.
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