Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник заявил, что нельзя расслабляться и ослаблять бдительность, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны.

"Мы не должны ослаблять бдительность. Вирус не ушел в отпуск, и мы (в правительстве - ИФ) тоже не ушли", - сказал Кастекс во время поездки в Лилль.

Он призвал французов к осторожности, чтобы "избежать повторного введения общих ограничительных мер".

В пятницу Агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что распространение коронавируса в стране набирает обороты.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали почти 188 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.