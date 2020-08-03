Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0003 RUR   0.0234 GBR   2.2056 TRY   0.2438

Цена на нефть

30.07   $/bbl WTI 39.92 -1.35 Brent 42.94 -0.81

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 03.08.2020 15:54

Премьер Франции напомнил согражданам, что коронавирус "не ушел в отпуск"

Премьер-министр Франции Жан Кастекс в понедельник заявил, что нельзя расслабляться и ослаблять бдительность, поскольку коронавирус по-прежнему распространяется на территории страны.

"Мы не должны ослаблять бдительность. Вирус не ушел в отпуск, и мы (в правительстве - ИФ) тоже не ушли", - сказал Кастекс во время поездки в Лилль.

Он призвал французов к осторожности, чтобы "избежать повторного введения общих ограничительных мер".

В пятницу Агентство общественного здравоохранения Франции сообщило, что распространение коронавируса в стране набирает обороты.

Согласно данным портала Worldometers, с начала вспышки COVID-19 во Франции зарегистрировали почти 188 тыс. случаев заболевания, около 30 тыс. заразившихся скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС


Похожие новости


Премьер Франции вновь отверг возможность повторной общенациональной изоляции в стране Жан Кастекс назначен новым премьер-министром Франции Премьер-министр Франции подал в отставку После изоляции французам предстоит научиться жить в присутствии коронавируса - премьер-министр Премьер-министр Франции пообещал обеспечить страну гигиеническими масками Макрон в четверг обсудит с Джонсоном Brexit

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]