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Регион 03.08.2020 16:30

Тестирование на коронавирус запустят 4 августа в аэропортах "Домодедово" и "Внуково"

Экспресс-тестирование пассажиров на коронавирус будет начато 4 августа в международных аэропортах "Внуково" и "Домодедово", сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

"Мы предложили, в том числе, использование качественных быстрых тестов в аэропортах, такие системы уже запустили в "Шереметьево", завтра мы объявим запуск данной системы во "Внуково" и "Домодедово", - сообщил Дмитриев в понедельник в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК), добавив, что "тестирование пассажиров является важным элементом безопасности как самого перелета, так и приема граждан".

По мнению Дмитриева, тестирование поможет восстановить пассажиропоток и восстановить туризм.

Глава РФПИ также отметил, что некоторые страны Евросоюза уже стали требовать в аэропортах справки с тестами по коронавирусу.

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Тэги: РОССИЯ, АЭРОПОРТЫ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]