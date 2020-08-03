Власти Азербайджана с 5 августа ликвидируют систему СМС-разрешений для населения в 13 городах и районах

Жесткий карантинный режим в 13 городах и районах Азербайджана во избежание распространения коронавируса COVID-19, продлен до 31 августа 00:00 часов, сообщает оперативный штаб при кабинете министров республики.
"Жесткий карантинный режим, действующий в Баку, Джалилабаде, Гяндже, Масаллы, Мингячевире, Сумгайыте, Евлахе и в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гейгельском, Хачмазском, Сальянском районах продлен до 00:00 31 августа. Такое решение было принято с учетом динамики заражений", - отмечает штаб.
Срок действия жесткого карантина в этих 13 городах и районах истекал в шесть утра 5 августа.
Вместе с тем, по решению оперштаба, в результате применения специального карантинного режима с 21 июня во избежание распространения коронавируса наблюдается стабилизация в санитарно-эпидемиологической ситуации.
"В результате осуществления превентивных мер наблюдается снижение числа заражений. Это позволяет принять решение о смягчении режима в городах и районах с жестким карантином. В частности, с 06:00 5 августа ликвидируется система смс-разрешений и разрешений по служебным удостоверениям на покидание квартир. Кроме этого, с 5 августа для населения доступны пляжи", - сообщает штаб.
На период действия специального карантинного режима в 13 городах и районах страны, решением оперштаба в них на все выходные до 31 августа (с 00:00 субботы до 00:06 понедельника) сохраняется запрет на деятельность общественного транспорта, включая Бакинское метро.
Также запрещена деятельность: Молов и крупных торговых центров, за исключением находящихся при них аптек и продовольственных магазинов; на обслуживание клиентов на местах в объектах общепита; музеев и выставочных залов; всех учебных предприятий и учебно-воспитательных заведений (за исключением приема граждан для подачи документов для экзаменов, конкурсов, собеседований и для получения различных справок).
Кроме того, сохраняется запрет на все массовые мероприятия, в том числе на соревнования и игры на открытом воздухе, и на культурно-спортивные мероприятия.
"До 00:00 31 августа сохраняется запрет на въезд/выезд в Азербайджан и из страны наземным и воздушным транспортом (за исключением чартерных и спецрейсов). Кроме того, запрещается въезд-выезд в города и районы со специальным жестким режимом, за исключением транспорта специального назначения (машин скорой помощи, аварийных служб, грузовых автомобилей) и перевозка пассажиров в другие города и районы наземным и воздушным транспортом (за исключением Нахчыванской Автономной Республики)", - сообщает штаб.
Кроме того, запрещается прием граждан в индивидуальном и групповом порядке в госорганы, за исключением службы ASAN и центров DOST.
Решением штаба также сохранен запрет: на организацию мероприятий (дней рождений, свадеб, обручений, поминок), в том числе и в домах клиентов и в других пространствах; на деятельность детских развлекательных центров, кинотеатров и объектов общепита в Молах и в других торговых центрах; на деятельность развлекательных центров, включая детские центры на бульварах и в парках; спортивно-оздоровительных центов; культурных объектов, в том числе театров, кинотеатров, спортзалов.
Наряду с этим, сохраняется запрет на скопление людей группами больше 5 человек в общественных местах, в том числе в парках, бульварах и прочих местах; на проведение всех массовых мероприятий; на использование кальянов в объектах общепита; на посещение близких родственников, получающих лечение в больницах и на деятельность бань и массажных салонов.
Н.Аббасова
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