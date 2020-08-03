В Азербайджане за сутки выявлен 241 новый случай COVID-19, 6 человек скончались

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 241 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровели 647 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что за сутки скончались 6 человек, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 32 684, число вылечившихся – 27 760, скончались - 468.

"В настоящее время в больницах специального режима находятся 4,456 тыс. человек", - подчеркивает штаб.

За прошедшие сутки в стране было проведено 5,874 тыс. тестов на коронавирус, всего проведено 744,837 тыс. тестов.

Н.Аббасова